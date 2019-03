SsangYong Rexon Sport XL: un pick-up per il lavoro che indossa le sneakers nel weekend

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Al Salone dell’auto di Ginevra la SsangYong ha presentato per il mercato europeo il suo pick-up Rexton Sports XL. Nel segmento degli Sport Utility Truck, c’è fermento e questo mezzo che strizza l’occhio ai “lavori pesanti” ma senza disdegnare l’utilizzo per il weekend a pesca, ha le carte in regola per trovarsi uno spazio di rilievo anche per il prezzo piuttosto competitivo.

L’azienda coreana specializzata nelle vetture 4x4, punta a rinnovare l’intero portafoglio e ha recentemente completato la propria gamma di SUV, lanciando il nuovo modello di punta Rexton nel 2017 e il SUT Rexton Sports nel 2018.

Realizzato a partire dalla stessa architettura del nuovo Rexton, il SUT Rexton Sports ne condivide la configurazione “body-on-frame”, diventando un veicolo estremamente robusto che fornisce eccellenti prestazioni nella guida fuoristrada e sicurezza, grazie al telaio “quad-frame” e alla trazione integrale. Dopo il lancio di Rexton Sports, SsangYong presenta ora il pick-up con telaio allungato Rexton Sports XL. Il veicolo ha un interasse più lungo, pari a 3.210mm (110mm in più rispetto al modello Rexton Sports standard), una maggiore lunghezza del pianale di carico che ora è di 1.610mm (dai precedenti 1.300mm) e un più ampio volume per i carichi pari a 1.262 litri, oltre a un carico utile fino a 1.062 kg, rispetto ai precedenti 850kg.

Progettato per offrire comfort ai passeggeri e trasportare carichi in sicurezza, il veicolo abbina un abitacolo doppio a cinque posti con un pianale di carico molto più capiente. Questa combinazione di veicolo sportivo (SUT - sports utility truck) e utilitaria, consente a Rexton Sports XL di offrire stile, prestazioni e comfort al conducente, alla sua famiglia o ai colleghi di lavoro, risultando anche molto versatile per il trasporto dei carichi.

Rexton Sports XL è alimentato dallo stesso motore e-XDi220 presente su Rexton e Rexton Sports, in grado di erogare una potenza massima di 181CV a 4.000 giri/min e una coppia massima di 400Nm nel range da 1.400 a 2.800 giri/min. È disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o cambio automatico AISIN, sempre a 6 rapporti, che assicurano eccellenti livelli di trasmissione di potenza e durata. L’equipaggiamento a bordo è molto ricco e prevede dotazioni di sicurezza come il sistema di assistenza per cambio di corsia, l’avviso di traffico per manovre di retromarcia (Rear Cross Traffic Alert) e il rilevamento degli angoli ciechi per evitare gli incidenti. Gli interni del Rexton Sports XL presentano equipaggiamenti eccezionali rispetto ad altri SUT e pick-up; offrono spazio ottimale per spalle e gambe, mentre i sedili sono rivestiti in nappa per una sensazione di lusso e comfort. Il veicolo è inoltre dotato di un sistema di infotainment all’avanguardia, che comprende uno schermo HD da 9.2”, Apple CarPlay, Android Auto, funzione di mirroring in wi-fi e connettività Bluetooth. - (PRIMAPRESS)