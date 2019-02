SsangYong Motor Company arriva al Salone di Ginevra con il nuovo iperconnesso Suv Korando

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà il Ceo di SsangYong Motor Company, Johng-Sik Choi, a togliere i veli al nuovo Korando realizzato per il mercato europeo in occasione del Motor Show di Ginevra in Svizzera.

Questa versione del Korando è la quarta generazione del SUV nato dal concept SIV-2, presentato per la prima volta proprio al Motor Show di Ginevra del 2016.

Completamente rivisitata, la vettura si presenta con un nuovissimo design esterno contemporaneo, interni che hanno privilegiato l’alta qualità dei componenti e soprattutto una migliorata assistenza alla guida con sistemi di sicurezza potenziati. Sulla scia del trend su cui si stanno basando i nuovi concept di vetture, è stato dato ampio risalto alla connettività.

Dal punto di vista estetico, le prime impressioni che saltano agli occhi è il frontale con la griglia ed i gruppi ottici che conferiscono, nell’insieme, un look deciso ed avveniristico. Gli interni, oltre al sistema Smart audio e lo schermo LCD da 9 pollici, accolgono il guidatore con le sedute ergonomiche regolabili in quattro posizioni per favorire un corretto supporto lombare. - (PRIMAPRESS)