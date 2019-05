Sapore vintage per il noleggio della "Spiaggina" di Hertz, la 500 open-air di Garage Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà l’effetto Mille Miglia o la voglia di rituffarsi nel passato per riscoprire amori giovanili ma è certo che lo stile vintage ha contaminato anche il settore del noleggio auto. Apripista di questo new deal è Hertz Italia che ha da poco chiuso un accordo con Garage Italia, la company di design creata da Lapo Elkan per rendere l’esperienza di noleggio più esclusiva. Protagonista di questo accordo è una Fiat 500 Jolly, l’elettrica di Garage Italia ma con un look che richiama decisamente i mitici anno Sessanta. Hertz ha voluto presentare l’iniziativa che rientrerà nel programma di noleggio di “Selezione Italia” in una delle location che meglio ha interpretato gli anni ye-ye e della Dolce Vita: Sorrento. E’ qui all’Hotel Parco dei Principi che è stato tenuto a battesimo l’accordo con l’azienda di servizio tailor-made dell’automotive con la presenza del direttore generale di Hertz Italia, Massimiliano Archiapatti e l’Ad di Garage Italia, Enrico Vitali.

“Con il segmento Selezione Italia - ha detto Archiapatti di Hertz - Siamo alla ricerca continua di novità e con Garage Italia possiamo offrire ai nostri Ospiti qualcosa di veramente unico. Il primo passo di questo sodalizio è salire a bordo del progetto Icon-e con la Fiat 500 Jolly elettrica di Garage Italia e utilizzare questa rivisitazione della storica auto per la prossima estate”.

La vettura sviluppata da Garage Italia è il primo drop della Fiat 500 Jolly Icon-e dove partendo dalla base di una 500 d’antan si è intervenuti eliminando tetto e porte ma inserendo una cellula di sicurezza. Una modifica sostanziale rispetto al modello originale è rappresentata dal parabrezza che mantiene la struttura di rinforzo lungo tutto il perimetro per garantire una maggiore sicurezza. Il quadro strumenti diventa completamente digitale con lo schermo a 5 pollici e l’interfaccia grafica personalizzata.La vettura mantiene la fanaleria anteriore e posteriore originale con l’inserimento di lampade a led per i fanali anteriori, garantendo una migliore illuminazione. I pneumatici montati sono selezionati all’interno della linea Vintage di Michelin, partner di Garage Italia nel progetto Icon-e.

Il motore termico viene sostituito con un motore elettrico sviluppato in collaborazione con Newtron Group, flangiato direttamente sul cambio origine. La vettura viene ricaricata attraverso una presa di tipo 2 installata sotto la mascherina anteriore recante il marchio della vettura. In base alla modalità di ricarica (presa domestica o colonnina elettrica) le batterie possono essere completamente ricaricate tra le 4 e le 8 ore. - (PRIMAPRESS)