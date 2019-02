Royal Caribbean: accordo con Chantiers de L'Atlantique per la costruzione di una sesta nave

(PRIMAPRESS) - MILANO - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) ha annunciato ieri di aver concluso un accordo i cantieri navali francesi Chantiers de l'Atlantique per la costruzione di una sesta nave di classe Oasis da consegnarsi nell'autunno del 2023.

"È un vero piacere annunciare l'ordine di un'altra nave di classe Oasis", ha detto Richard D. Fain, Presidente e CEO di Royal Caribbean Cruises Ltd. "Questo ordine è un riflesso delle eccezionali prestazioni di questa classe di navi e della straordinaria partnership tra Chantiers de l'Atlantique e Royal Caribbean Cruises."

"Questa è la ventitreesima nave da crociera che RCL costruirà nel nostro cantiere e ne siamo particolarmente orgogliosi", ha dichiarato Laurent Castaing, General Manager di Chantiers de l'Atlantique. "È il segno tangibile della fiducia che RCL ripone in noi, il risultato dell'eccezionale qualità della nostra lunga collaborazione e della capacità di offrire soluzioni innovative, in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti".

Questo ordine, si precisa nella nota della compagnia, è subordinato al finanziamento, che dovrebbe essere completato nel secondo o terzo trimestre di quest'anno. - (PRIMAPRESS)