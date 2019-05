Partita da Brescia la Mille Miglia di auto storiche: la prima tappa a Cervia- Milano Marittima

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Sono state le note dell’inno di Mameli a dare il via alla Mille Miglia, la “Corsa più bella del mondo” come l’aveva definita Enzo Ferrari. La mitica competizione di blasonate auto d’epoca è partita da Brescia per fare la prima trappa a Cervia-Milano marittima. La bandiera a scacchi dell’organizzazione ha sventolato per una rossa Alfa Romeo che faceva da apripista alla gara: a bordo la coppia Corsini-Giolito. Poi la prima auto in gara che, come vuole la tradizione, è di fabbricazione bresciana: una Om. Ad accogliere macchine, piloti e i tanti vip, due ali di folla festante. Dopo la sfilata per le vie della città, le 430 auto d'epoca punteranno sul lago di Garda per il tradizionale passaggio da Desenzano e Sirmione. In serata l'arrivo a Cervia-Milano Marittima per la conclusione della prima tappa. “ - (PRIMAPRESS)