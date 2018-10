Parte la Rallylegend di San Marino con i campioni internazionali del passato. A Miki Biasion il premio speciale di Eberhard & Co.

(PRIMAPRESS) - SAN MARINO - Le leggende dell’automobilismo internazionale tornano a sfidarsi sul circuito di San Marino nella Rallylegend che vede la partecipazione Mikko Hirvonen, Craig Breen, Gustavo Trelles in gara, Kris Meeke tra le Legend Stars, Miki Biasion, Juha Kankkunen, Markku Alen, Andrea Aghini, Franco Cunico, Riccardo Patrese ed Emanuele Pirro nella Martini Racing Celebration.

La presenza in questo rally di vetture vintage di Miki Biasion, brand Ambassador di Eberhard & Co. alla guida della Lancia Delta con colori Martini del suo titolo di Campione del Mondo nel 1988, sarà l’occasione anche per assistere alla Martini Racing Parade, uno dei momenti più attesi di Rallylegend 2018. Qui, una ventina di macchine, tutte nella inconfondibile livrea Martini Racing sfileranno con i piloti – Biasion, Kankkunen, Alen, Patrese , Pirro, Cunico, Aghini che le hanno rese leggendarie, percorrendo la prova spettacolo “The Legend”. Nello spazio dei paddock di Eberhard anche Kris Meeke, fuoriclasse inglese protagonista dell’attuale mondiale di rally.

Un Premio Speciale di Eberhard & Co. andrà a Miki Biasion per celebrare i 30 anni dalla conquista della sua prima vittoria al mondiale rally. A consegnarglielo sarà l’amministratore delegato di Eberhard Italia Mario Peserico". - (PRIMAPRESS)