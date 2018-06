Nel mito della francese Alpine 110 c'è anche lo zampino della torinese Sebelt

(PRIMAPRESS) - MONCALIERI (TORINO) - C’è un pezzo d’Italia nella rinascita del mito dell’Alpine 110 stradale, il marchio legato alla storia sportiva di Renault, perché i sedili della vettura sono un progetto Sebelt, l’azienda piemontese che produce sistemi passivi di sicurezza per l’automobilismo agonistico.I sedili GT-PAD di Sebelt ora sono entrati anche nel catalogo della fabbrica di Moncalieri. Una monoscocca in vetroresina e un rivestimento di velluto ad alta resistenza con il poggiatesta avvolgente sono i plus di questo prodotto omologato secondo le norme Fia 8855-1999. La versione da competizione di questi sedili è personalizzata con il logo Alpine sull’imbottitura che si declina anche negli accessori di guanti, scarpe e tute.Un look completo che è già un inizio per la partecipazione all’Alpine Elf Europa Cup 2018, la competizione riservata alla “francese” sui circuiti di Le Castellet e Dijon in Francia, Nurburgring in Germania, Silverstone in Gran Bretagna, Belgio e Barcellona. - (PRIMAPRESS)