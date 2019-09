Motonautica: su Sportitalia e SportoutdoorTv va in onda il campionato di Moto d'Acqua di Anzio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per gli appassionati di motonautica torna sul network di 100 tv locali in tutta Italia, il programma Fim Powerboat (26 Settembre), il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica che informa sulle gare della stagione 2019. La Fim è una delle federazioni sportive non olimpiche che ha dato più allori e riconoscimenti allo sport italiano a livello mondiale, ogni anno il 60-70%dei titoli assegnati nelle varie categorie sono vinti dai piloti italiani ed il 50-60% delle gare disputate a livello mondiale si corrono in Italia. La puntata di Fim Powercat è dedicata alla 4 tappa del campionato italiano moto d’ acqua di Anzio. Il primo canale ad ospitare la tappa di Anzio è Sportitalia (canale 60 dtt giovedi 26/9 alle h.20,30 in prima serata) per poi andare in programmazione su tutte le tv di SportoutdoorTV. - (PRIMAPRESS)