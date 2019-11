Mitsubishi Motor prossima al debutto del restyling delle compatte Mirage e Attrage

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Manca solo una manciata di giorni al lancio previsto per il 18 novembre 2019, in Thailandia, dell’utilitaria Space Star / Mirage e della berlina Attrage di Mitsubishi Motor Corporation. Due modelli compatti che si rinnovano nelle linee e un bouquet di aggiornamenti. Non è un semplice restyling ma un new concept design che slancia ed affila le linee per un look decisamente più dinamico, che rappresenta l’essenza Mitsubishi.

Con le due compatte Space Star / Mirage e Attrage, la casa giapponese intende spingere la crescita globale del gruppo che nella versione precedente hanno raggiunto le 140.000 unità nel 2018. Le due vetture sono realizzate nella sede produttiva e commerciale di Mitsubishi Motors Thailand di Laem Chabang. - (PRIMAPRESS)