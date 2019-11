Lexus debutterà al Guangzhou Motor Show in Cina con la sua prima vettura 100% elettrica

(PRIMAPRESS) - GUANGZHOU (CINA) - Debutterà in Cina il primo modello 100% elettrico della Lexus. Per il marchio premium del brand Giapponese, si tratta di una tappa fondamentale verso il nuovo trend della sostenibilità che sta pervadendo tutto il settore dell’automotive.

L’anteprima ufficiale sarà il 22 novembre al Guangzhou Motor Show. Secondo le prime anticipazioni, il modello che verrà presentato dovrebbe essere un crossover progettato su una piattaforma e-TGNA, oggi migliorata per ibridi elettrici e plug-in.

Il teaser rilasciato in questi giorni espone in bella vista il badge “electric” posto nella parte inferiore dei pannelli porta, lasciando, appena sotto, una modanatura nera che si estende al passaruota anteriore. Per quanto riguarda la sua commercializzazione, la casa nipponica ha sottolineato che questo veicolo ”è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei clienti cinesi ed europei”. - (PRIMAPRESS)