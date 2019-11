Le K Car di Mitsubishi Motor ricevono il premio RJC Car of the Year 2020

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Le Kei Car di Mitsubishi Motors Corporation, la eK X (pronuncia: eK cross) e eK Wagon sono state elette "RJC Car of the Year 2020" nella premiazione istituita dall’Automotive Researchers' & Journalists' Conference of Japan (RJC). RJC ha apprezzato particolarmente l’abitacolo confortevole dei veicoli, la capienza del bagagliaio e le prestazioni di guida ed ecologiche, che sono state migliorate grazie ad una piattaforma e una motorizzazione di nuovo concetto. Inoltre, RJC ha riconosciuto che le eK X e eK Wagon riducono lo stress del conducente e che hanno ampliato la funzionalità delle Kei car grazie all’avanzato sistema di sicurezza di Mi-Pilot che può essere installato nei due modelli.

Dopo l’Eclipse Cross che ha ricevuto il premio RJC Car of the Year 2019, questa è la terza volta che MMC riceve il prestigioso riconoscimento.

La 29ma RJC Car of the Year è stata selezionata dai membri RJC tra vari modelli giapponesi lanciati sul mercato domestico nel periodo che va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019. Il 1 novembre, il comitato di selezione ha scelto i sei modelli migliori, prima di procede alla votazione dei modelli vincenti, il 12 novembre. - (PRIMAPRESS)