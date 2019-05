La prova d'apertura del campionato italiano offshore di San Felice al Circeo in onda su Outdoor Tv

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per gli appassionati di motonautica, il palinsesto televisivo Sport Outdoor TV, riserva questa settimana nella puntata dedicata alla FIM Powerboat, la prova del Campionato Italiano Offshore di San Felice Circeo che apre la stagione 2019 con ben 15 barche al via divise tra le varie categorie. In calendario figurano le prove di luglio a Cariati in Calabria e quelle di settembre a Como che si correrà in concomitanza con la mitica 100 miglia del Lario. Ultima gara ad ottobre nelle acque di Ragusa con la prova finale del campionato italiano offshore. - (PRIMAPRESS)