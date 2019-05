La mobilità sostenibile del Salone dell'Auto di Barcellona che propone l'Ibrido di Lamborghini e l'elettrico 100% di Seat

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Il salone dell’auto nella capitale catalana che terminerà il prossimo 19 maggio, porta l’annuncio di una Lamborghini ibrida. L’anticipazione arriva dalla stessa azienda di Sant’Agata Bolognese e sarà un’ulteriore conferma del cambiamento in atto nei programmi delle aziende automobilistiche verso la mobilità sostenibile.

Punta sul 100% elettrico la Seat (Gruppo Wolkswagen) che in Spagna ha i natali. Secondo i dati forniti dalla casa la vettura, che conta su un'autonomia tra i 300 e i 420 km grazie a una batteria di 58kWh, è concepita per un utilizzo che va oltre il contesto urbano. La batteria, inoltre, è compatibile con i super caricatori di corrente continua da 100kW, e questo consente una ricarica pari a oltre 260 km in soli 30 minuti.