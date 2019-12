La mobilità elettrica e condivisa dei piccoli comuni con il circuito degli E-Vai Point

(PRIMAPRESS) - BERGAMO – Ci sono modelli di buone pratiche pubbliche che meritano di essere raccontate. Certo quei modelli sono attuabili solo in piccoli comuni ma sta di fatto che in Italia ad esempio quelli al di sotto dei 5000 abitanti sono circa 6 mila e costituiscono, secondo l’stat il 69,47% di tutti i comuni del nostro paese. Il comune di Villa d’Almè nel bergamasco, ai piedi della Val Brembana, rientra in quella fascia ed ha adottato un modello di car sharing “sociale”. Si chiama E-Vai PUBLIC e prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima generazione tra amministrazione comunale e cittadinanza, in fasce orarie distinte e compatibili tra loro. Il servizio viene realizzato nell’ambito del progetto europeo I-SharE LIFE, dedicato alla sperimentazione di nuovi modelli di mobilità sostenibile nei piccoli e medi centri urbani. Il comune fa parte di una rete di comuni simili posti all’interno del circuito della Lombardia che ha adottato l’E-Vai Point. Il Comune di Villa d’Almè si è dotato di un’automobile elettrica, in sostituzione di una con motore endotermico, con un’autonomia di 400 km. Il veicolo è a disposizione del personale per le attività lavorative ed è condiviso con la cittadinanza come servizio di car sharing durante la chiusura degli uffici e nel fine settimana. I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito di E-Vai possono richiedere l’auto prenotando tramite app, sito web, o numero verde 800.77.44.55. Ritiro e riconsegna avverranno presso la postazione nei pressi del Municipio. Questo nuovo E-Vai Point è inserito nel circuito regionale E-Vai. C’è dunque la possibilità di utilizzare, oltre all’auto del Comune, i veicoli del servizio E-Vai Regional Electric per raggiungere una delle altre 58 località del circuito, inclusi i tre principali aeroporti regionali e, nella provincia di Bergamo, il capoluogo e il comune di Dalmine. - (PRIMAPRESS)