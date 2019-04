La Maserati al Salone di Shanghai mostra il lato nobile del Made in Italy

(PRIMAPRESS) - MODENA – Al Salone dell’Automobile di Shanghai, apertosi ieri, Maserati arriva con una Quattroporte GranLusso ONE OF ONE, si tratta di una personalizzazione unica elaborata dal Centro Stile Maserati per Xuan Feng il Direttore di T-Magazine China, il magazine nella versione asiatica del The New York Style dedicata alla moda, vacanze, viaggi e design. Tra le novità del salone sempre della casa automobilistica modenese anche la Quattroporte S Q4 GranLusso MY19 caratterizzata da interni in PELLETESSUTA™ di Zegna, un materiale realizzato da Ermenegildo Zegna in esclusiva per Maserati. A completare l’arigianalità italiana dei componenti a bordo della Maserati ci sono anche gli inserimenti di legno nobili di Giorgetti con il Frassino, il Noce Canaletto e l’Acero mentre la De Castelli è intervenuta con applicazioni di metalli che esaltano lo spirito sportivo ed aggressivo delle vetture del tridente. - (PRIMAPRESS)