La Kia XCeed si aggiudica il premio Golden Steering Wheel di Auto Bild per le vetture sotto i 35 mila euro

(PRIMAPRESS) - MILANO – XCeed, il nuovo urban crossover di Kia, si è aggiudicato il premio Golden Steering Wheel (Das Goldene Lenkrad), considerato il più importante riconoscimento automobilistico tedesco. La vettura è stata premiata come “Best car under 35.000 Euros” assegnati dai media Auto Bild e Bild am Sonntag.

Kia XCeed, l’ultima nata nella gamma del brand coreano, ha ottenuto l’ambito riconoscimento dopo una selezione di ben 58 nuovi modelli. Il criterio seguito dalla giuria è quello del balance tra prezzo di partenza, equipaggiamento offerto di serie, le garanzie (per questa vettura sono previsti 7 anni), gli eventuali costi aggiuntivi e per le doti dinamiche che rendono maggiormente piacevole la guida. - (PRIMAPRESS)