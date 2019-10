La gamma di veicoli con sospensioni basculanti HTS di Qooder in mostra ad Eicma

(PRIMAPRESS) - MILANO - Quadro Vehicles, l’azienda Svizzera di Vacallo conosciuta per il suo sistema di basculamento delle sospensioni, sarà ad EICMA 2019, dove porta ben sei anteprime. Tutte hanno in comune il nuovo dispositivo HTS elettronico, che segna un’evoluzione del sistema di basculamento delle sospensioni aggiungendo la possibilità di bloccarlo attraverso un semplice tasto durante le fermate o le soste. Tre novità appartengono alla gamma a quattro ruote: si tratta del Qooder aggiornato, della sua variante off-road xQooder e della versione elettrica eQooder, che ha un motore elettrico da 60 cv firmato Zero Motorcycles e un’autonomia di oltre 150 km. Il marchio svizzero rinnova per il 2020 anche i modelli a tre ruote e non soltanto nel look. A Milano sono dunque esposti il QV3 rivisto in molti dettagli, il QVe elettrico, che vanta 110 km di autonomia, e il nuovo Nuvion super compatto, che ha un rapporto peso/potenza allineato a quello dei comuni scooter a due ruote. - (PRIMAPRESS)