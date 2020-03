La corsaiola Alfa Romeo Giulia GTA da 540 CV "indossa" l'Alcantara dal cuore umbro

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Alfa Romeo Giulia GTA si veste dello stile e della tecnologia Alcantara, il tessuto Made in Italy prodotto nel cuore umbro di Terni. Non un semplice rivestimento per auto ma un mix di innovazione a partire dalla certificazione “Carbon Neutral” con la riduzione di CO2 nel processo produttivo e il peso ultralight a tutto vantaggio delle performance di leggerezza della vettura.

Una scelta in linea con il concept della GTA Alfa Romeo, una “Gran Turismo Alleggerita” che è partita dal modello di serie, della Giulia Quadrifoglio per poi intervenire ancora di più sull’aerodinamica e l’handling, ma soprattutto con l’obiettivo di ridurre il peso.

A giocare a favore di questa riprogettazione “corsaiola” della GTA sono i nuovi inserti in Alcantara abbinati al carbonio opaco che si sposano con la presenza del rollbar, l’assenza dei pannelli porta e dei sedili posteriori, e l’apertura porta con il nastro al posto della maniglia. Insomma tutto parla di corse in pista. Il risultato è un peso che si attesta sui 1.520 kg, che grazie all’aumento di potenza a 540 CV, portano il rapporto peso/potenza a un livello eccellente, 2,82 kg/CV, rendendo Giulia GTA best in class e in grado di esprimere prestazioni straordinarie. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è fulminea. Grazie al sistema di Launch Control, il cronometro si ferma a soli 3,6 secondi. - (PRIMAPRESS)