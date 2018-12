La BMW X3 "indosserà" i nuovi pneumatici Yokohama Advan Sport V105

(PRIMAPRESS) - CARPENEDOLO (BRESCIA) - La casa automobilistica BMW, per il suo modello performance della X3, lanciato lo scorso settembre in tutto il mondo, “indosserà” i pneumatici Yokohama ADVAN Sport V105. Si tratta di uno pneumatico ad alte prestazioni sviluppato da Yokohama Rubber principalmente per l'uso su automobili premium molto potenti. Lo pneumatico offre eccellenti prestazioni di guida combinate a comfort e sicurezza di altissimo livello. Gli pneumatici forniti per il nuovo modello X3 M Performance sono stati sviluppati insieme a BMW e recano il marchio di fabbrica relativo all’omologazione del marchio tedesco sul fianco. L’azienda di pneumatici ha indicato con il programma Yokohama Rubber, l’espansione della sua presenza nei mercati dei pneumatici premium come uno degli obiettivi principali del suo business nel mercato auto premium che mira ad aumentare l'uso dei modelli Yokohama come OE sulle auto di alta gamma in Giappone e all'estero. - (PRIMAPRESS)