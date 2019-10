L'iconico marchio americano Shelby arriva in Italia con il Gruppo monzese Cavauto

(PRIMAPRESS) - MONZA - In Italia arriva uno dei brand più iconici della produzione automobilistica americana: la Shelby fondata dal leggendario pilota Carroll Shelby. Ad importarla e distribuirla sarà il Gruppo Cavauto. L’accordo è stato siglato con Shelby Europe, responsabile della commercializzazione ufficiale delle vetture Shelby in Europa. Shelby American, una Divisione della Carroll Shelby International Inc., è un Marchio automobilistico indipendente statunitense specializzato in performance car, nato per fornire auto e accessori che garantiscano al cliente finale un'esperienza di guida senza precedenti! L'azienda è all'avanguardia nell'innovazione automobilistica sin dalla sua fondazione nel 1962. La sua vittoria più eclatante rimane quelle nella 24 ore di Le Mans del 1959 in coppia con Roy Salvadori. Shelby Europe è stata fondata nel 2016 dalla società GU Auto Trade B.V., con sede in Olanda, al fine di importare ufficialmente in Europa la gamma di vetture moderne (non quelle storiche) realizzate da questo Marchio leggendario, adempiendo a tutte le formalità legali e di omologazione richieste dal mercato europeo. Con una sede produttiva presso il partner tecnico Magna in Austria, Shelby Europe è entrata nel mercato continentale con i modelli sportivi Mustang Super Snake e GT/GT-H, e con il pick-up F-150 in diverse versioni. I pick-up F-150 sono dotati di display da 12” e visore notturno. I prodotti per l’Europa sono costruiti con specifiche dedicate per il mercato Europeo, e ne rispettano le normative di omologazione. Tutte le vetture hanno una numerazione di telaio Shelby e la garanzia di 3 anni o 100.000 km. Inoltre il Gruppo Cavauto fornisce alla clientela il servizio Yes We Help, un sistema di monitoraggio costante operativo in tutta Europa, che permette ai propri tecnici un intervento e un’assistenza remota immediati e tempestivi in caso di necessità. - (PRIMAPRESS)