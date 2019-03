L'iconica Suzuki Jimny entra nelle finaliste del World Urban Car Award

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - E’ l’alchimia delle forme, di quel design che dosa proporzioni e volumi, curve o rigore delle linee a lasciare il segno nell’estetica dell’automotive fino a spiegare che probabilmente icona si nasce. E’ il caso della Suzuki Jimny che incurante degli anni entra a far parte delle tre finaliste che concorrono al titolo di World Urban Car e World Car Design 2019, all’interno dei World Car Awards. La vincitrice il prossimo 17 aprile al New York International Auto Show.

Si direbbe che Suzuki ci ha preso gusto: dopo i successi di Ignis e di Swift, candidate tra le tre finaliste nella categoria World Urban Car rispettivamente nel 2017 e nel 2018, ecco gettare l’ennesima sfida, questa volta con l’iconico Jimny. Il suv completamente rinnovato ha, infatti, superato il primo e il secondo turno di votazioni ed è tra i primi tre in lizza per il World Urban Car 2019 e World Car Design 2019.

Il nuovo Jimny ha una linea di grande personalità, che mantiene le proporzioni e i tratti distintivi dei suoi antenati. I tagli netti delle lamiere, il parabrezza verticale e i fari tondi – oggi a led – sono un’eredità del passato che mantiene ancora tutta la sua validità. Con una lunghezza di soli 3.645 mm, una buona altezza da terra e sbalzi ridotti, Jimny vanta eccezionali angoli di attacco (37°), di uscita (49°) e di dosso (28°) ed è imbattibile nell’off-road come negli spazi stretti, complice anche un raggio di sterzata molto contenuto.

Anche dal punto di vista tecnico, il progetto rispetta la tradizione off-road ormai cinquantennale di Suzuki. Il solido telaio a traliccio è abbinato a sospensioni ad assale rigido, in grado di sopportare i colpi più duri e di assicurare sempre un buon contatto tra le ruote e il suolo. Il veicolo adotta la trazione integrale 4WD Allgrip PRO che consente di passare in breve tempo da due a quattro ruote motrici e di inserire le marce ridotte. In questo modo, e grazie anche al controllo della trazione LSD, al peso limitato e al generoso motore 1.5 a benzina da 103 cavalli, dovrebbe arrivare ovunque.