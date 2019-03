L'Eclipse Cross di Mitsubishi, un Suv che diventa coupè e si veste di nero

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Eclipse Cross di Mitsubishi Motors Italia declina il suo modello SUV in un coupé dall’aspetto dark. La versione Knight, è una vettura che la marketing unit del brand giapponese ha voluto ispirare alle atmosfere dark di chi vive intensamente lanotte strizzando così l’occhio ad un pubblico più giovane e di tendenza.

La versione total black esalta ulteriormente il “Dynamic Shield” - la caratteristica calandra, segno distintivo della Casa – e conferisce eleganza e personalità al design dinamico del SUV coupé per una guida che non passa inosservata grazie anche allo spoiler posteriore “Knight” – Shark antenna, agli specchi esterni neri e ai vetri “Chrome pack” che garantiscono la privacy all’interno.

Ulteriore tocco di stile è dato dalle rifiniture “red line” delle minigonne, dei tappetini e del battitacco delle portiere anteriori e posteriori.

Anche l’Eclipse Cross Knight, come gli altri SUV della linea, si distingue per innovazione, dinamismo e linee accattivanti, sinonimo di robustezza ma anche di uno standard di visibilità tra i migliori del segmento grazie ad una perfetta combinazione altezza del cofano-posizione del parabrezza e del sedile.

Eclipse Cross Knight rappresenta per Mitsubishi Motors un ulteriore arricchimento dell’offerta, pensato per soddisfare anche i guidatori più esigenti che non rinunciano al piacere della guida in sicurezza grazie al sistema Mitsubishi di trazione integrale Super All Wheel Control (S-AWC) e alle performance del motore Turbodiesel da 16 valvole DOHC con Auto Stop & Go.

Eclipse Cross Knight è disponibile in quattro diverse colorazioni: Polar White Pastello, Sterling Silver Metallizzato, Titanium Grey Metallizzato, Amethyst Black Metallizzato. - (PRIMAPRESS)