L'Alleanza di Renault, Nissan e Mitsubishi intensifica i rapporti con gli stakeholders

(PRIMAPRESS) - MILANO - Jean-Dominique Senard e Thierry Bollorè del Gruppo Renault e i vertici di Nissan e Mitsubishi Motor, Hiroto Saikawa e Osamu Masuko hanno annunciato l’intenzione di creare un comitato esecutivo specifico per l’Alleanza Nissan, Renault e Mitsubishi Motors.

Il nuovo comitato esecutivo sarà l’unico ente dell’Alleanza a sovrintendere le operazioni e la governance tra Nissan, Renault e Mitsubishi Motors, in sostituzione di RNBV e NMBV. Come tale, sarà il volto e il principale fattore chiave del “Nuovo Inizio” dell’Alleanza.

Il costituito comitato sarà formato dal Presidente di Renault, che avrà anche il ruolo di Presidente del nuovo comitato esecutivo dell’Alleanza, e dai CEO di Nissan, Renault e Mitsubishi Motors. Le decisioni operative adottate dal Comitato dell’Alleanza saranno basate sul consenso comune, sviluppando così ulteriormente l’approccio vincente dell’Alleanza.

L’obiettivo, con l’approssimarsi del ventennale dell’Alleanza, è di rendere più attiva la partecipazione degli stakeholder tra Parigi e Tokio, informandoli sulle proprie iniziative e i risultati più importanti. Il comitato esecutivo dell’Alleanza richiederà la creazione di progetti specifici per consigliare e sollecitare l’attuazione di nuove iniziative atte a generare valore incrementale per le tre case automobilistiche. - (PRIMAPRESS)