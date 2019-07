In viaggio con l'arte, la nuova proposta di Hertz e Garage Italia con la Giulia Grand Tour "vestita di lapislazzuli"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Immaginate di scegliere un macchina a noleggio per iniziare le vostre vacanze in una città d’arte ed immaginate che la vettura scelta sia essa stessa un’opera d’arte. E’ quanto propone Hertz Italia con l’ormai collaudata collaborazione di Garage Italia per le sue vetture di “Selezione Italia”, arrivando sul mercato del rent car esclusivo con la Giulia Grand Tour. Si tratta di una reinterpretazione in chiave artistica della elegante Alfa Romeo di serie. La creazione di un’opera d’arte è stata l’ispirazione che ha spinto Hertz e Garage Italia alla ricerca di un’opera che fosse riproducibile in un’auto. Apollo circondato dallo Zodiaco dipinto da Taddeo e Federico Zuccari è l’affresco di cui Garage Italia ha sapientemente curato la riproduzione in esclusiva per Hertz, sull’imperiale dell’auto, abbinandola alla scelta di una selleria realizzata da Alcantara ® di colore blu lapislazzulo, proprio per questa creazione. Anche il materiale che riveste la plancia riproduce la preziosità della polvere di lapislazzulo che veniva utilizzata dagli artisti del Rinascimento nelle loro opere d’arte. - (PRIMAPRESS)