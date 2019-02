Il Roma MotoDays presentato a Roma. Tra i testimonial Carl Fogerty e Tony Cairoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentata oggi nella Sala Rossa del CONI l’undicesima edizione del Roma MotoDays, il Salone della Moto e dello Scooter che aprirà il prossimo 7 marzo e per concludersi domenica 10.

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha voluto portare il saluto alla rassegna motoristica sottolineando come “la fiera è uno spazio al servizio dello sport nazionale. Il connubio - ha poi aggiunto Malagò con una certa vena di amarezza - con Fiera di Roma è importante, sarebbe stato il fulcro di alcune attività sportive da realizzare nel dossier delle Olimpiadi di Roma 2024”.

A presentare il mood di quest’anno è stato l’amministratore delegato di Fiera di Roma, Pietro Piccinetti: “Roma, per la sua storia e posizione, non poteva non avere una manifestazione legata alle due ruote vista la grande presenza di motoveicoli sulle strade oltre 395.000 mila. Le fiere da sempre sono una risorsa economica e sociale fondamentale, ricordiamo l’Italia rappresenta una vera eccellenza nel settore fieristico non solo come presenze ma anche come indotto generato. Fiera Roma è una società privata che porta avanti una mission pubblica, il successo dei nostri eventi sviluppa un volano importante per il territorio e per fare questo abbiamo bisogno di collegamenti diretti con la città.”

Con Piccinetti è arrivato anche il contributo del presidente della federazione Italiana motociclistica, Giovanni Copioli , Lelio Russo, dirigente dell’Anas per la sicurezza stradale e Claudio De Viti, direttore del settore moto di Ancma.

Ma è sopratutto, sport, spettacolo e turismo che caratterizzeranno la tre giorni di motori alla Fiera di Roma con l’arrivo previsto anche di testimonial come il quattro volte iridato in Superbike Carl Fogarty e il nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli. L’Honda celebrerà nei padiglioni della fiera i 40 anni della Four con una mostra interamente dedicata all’iconica moto giapponese e con una special preparata su base della meccanica della “quarantenne” di Hamamatsu. - (PRIMAPRESS)