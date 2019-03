Il pick-up Ranger di Ford indossa la livrea rossa e bianca del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - ROMA – Si vestirà di rosso il pick-up Ranger della Ford che andrà in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ford Italia, infatti, ha iniziato le consegne di una flotta di pick-up destinati agli interventi operativi che prevedono anche percorsi in off-road per raggiungere anche zone dissestate.

I veicoli indosseranno la livrea istituzionale rossa con fasce bianche ed un impianto di segnalazione visiva con fari a led blu, impianto di segnalazione acustica, impianto di comunicazione radio, sistema di scarrabilità ARISMov, gancio di traino e verricello anteriore.

“Siamo orgogliosi di continuare il nostro rapporto con le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, che quotidianamente si occupano di salvaguardare la nostra incolumità di cittadini”, ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia. “La fornitura al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del nostro Ranger, leader indiscusso del segmento dei pick-up da 4 anni, perché capace di affrontare ogni tipo di scenario di guida grazie alle sue doti di robustezza, versatilità, ben si associa all’impegno profuso e la professionalità che gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dimostrano, non solo in occasione di eventi tragici e difficili, ma anche nella quotidiana attività di soccorso, dandoci la possibilità di manifestare, in modo tangibile, il rapporto solido e radicato nel tempo, che lega Ford Italia alle comunità e al territorio”.

La flotta di pick-up Ranger è realizzata in collaborazione con A.R.I.S. (Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali), azienda leader nel settore che opera nella progettazione, produzione, allestimento e manutenzione di veicoli ed equipaggiamenti speciali destinati al soccorso tecnico. A.R.I.S. rientra tra gli allestitori riconosciuti dal programma QVM (Qualified Vehicle Modifier) dell’Ovale Blu, nato per garantire il rispetto degli elevati standard di qualità Ford a livello europeo.

Un esemplare della flotta destinata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto la sua apparizione in occasione dello scorso Transpotec Logitec 2019, la biennale nazionale dedicata a trasporti e logistica. L’evento ha rappresentato per l’Ovale Blu l’opportunità di raccontare le principali novità sui veicoli commerciali, declinati nelle diverse aree tematiche della Funzionalità e delle Performance, e la propria vision sul futuro della mobilità. - (PRIMAPRESS)