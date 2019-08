Il nuovo volto della rassegna d'auto che da Torino vola all'ombra del Duomo e si chiamerà Milano-Monza Open Air Motor Show

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo la frattura irrimediabile e tra tante polemiche tra l’amministrazione comunale torinese e gli organizzatori della manifestazione automobilistica di Parco del Valentino, è proprio quest’ultima ad annunciare con un secco comunicato che la 6ª edizione di Parco Valentino si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 e si chiamerà Milano-Monza Open Air Motor Show. “La manifestazione - come scrivono gli organizzatori - avrà una forte anima dinamica e punterà a coinvolgere un pubblico vasto di appassionati italiani e stranieri”. La versione meneghina della rassegna verrà presentata ufficialmente ai media e agli addetti ai lavori giovedì 19 settembre 2019, a Milano, in una conferenza stampa che racconterà il progetto e il concept di Milano-Monza Open Air Motor Show.La presentazione sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul sito milanomonza. - (PRIMAPRESS)