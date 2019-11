Il futuro elettrico secondo Kia: sintesi tra un coupé ed un Suv e nasce Futuron

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il concetto di futuro prossimo di Kia Motors fa sintesi con le forme di un coupé elettrico ma dalla muscolosità di un Suv: nasce così Futuron ossia il futuro che viene avanti. Al China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, il brand coreano presenta il sorprendente Suv coupé che anticipa il design dei futuri modelli Kia.

Con il suo design ispirato alla purezza dinamica, Futuron Concept unisce proporzioni eleganti alle forme pure delle superfici. Sotto le linee futuristiche si nasconde un powertrain elettrico accoppiato a una trazione integrale.

Futuron Concept debutta al China International Import Expo 2019 (CIIE) di Shanghai, dove rimarrà in mostra fino al 10 novembre.

Le superfici della carrozzeria creano una serie di forme tese e fluide che sembrano espandersi e contrarsi a 360 gradi intorno al corpo centrale. Il risultato è una forma elegante e aerodinamica con nuove proporzioni che colpiscono immediatamente.

Future Concept propone una carrozzeria che miscela le forme dinamiche di un coupé con quelle di un Suv; il risultato è uno stile unico e fortemente riconoscibile, per Kia una vera dichiarazione di intenti per i suoi modelli futuri, che saranno sempre più sportivi e moderni, ma anche unici ed eleganti. Con una lunghezza di 4.850 mm, un’altezza di 1.550 mm, un passo di 3.000 mm e l'elevata altezza da terra tipica dei Suv, Futuron propone un corpo vettura snello che trasmette un forte senso di dinamismo.

A rendere possibili forme così audaci contribuisce il powertrain elettrico di Futuron. La batteria ad alta capacità è montata sotto il pianale e fornisce l’energia elettrica ai quattro potenti motori elettrici, uno per ruota. L’elevata altezza da terra della vettura è abbinata a un baricentro basso e al sistema e-AWD a trazione integrale elettrico, un connubio pensato per fornire un elevato piacere di guida. - (PRIMAPRESS)