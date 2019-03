Il debutto in anteprima europea a Ginevra della crossover compatta full-electric Kia

(PRIMAPRESS) - GINEVRA – Dall’Auto Show di Los Angeles al Salone dell’auto di Ginevra che si apre questa settimana, la Kia prosegue nel debutto della crossover compatta ad emissioni zero. Si tratta della seconda generazione di questa versione solo elettrica che favorita anche dall’introduzione dell’ecotassa del mercato italiano, lascia già intravedere l’interesse che susciterà non solo per i vantaggi ambientali ma anche per i costi di gestione complessivi della vettura.

Due le versioni completamente elettriche, long-range da 64 kWh e mid-range da 39.2 kWh. Grazie alle batterie di nuova generazione, e-Soul offre fino al 30% in più di efficienza energetica rispetto all'attuale modello elettrico più venduto in Europa.

"Fin dalla sua nascita, Soul è stata un vero pioniere per Kia, su tutti i mercati – ha dichiarato Emilio Herrera, Chef Operating Officer Kia Motors Europe. - Un decennio fa, ha inventato il segmento degli urban crossover e quando abbiamo lanciato la Soul EV è diventata la prima crossover completamente elettrica. La nuova e-Soul – aggiunge Herrera – è ancora più dirompente perché per la prima volta nella storia di questo modello il debutto in Europa avviene unicamente con la versione elettrica, senza l'opzione di un motore a combustione interna”.

"Il mercato è cambiato significativamente negli ultimi anni e nel 2018, l'ultimo anno di commercializzazione della precedente generazione – ha sottolineato Herrera - Kia ha venduto in Europa più versioni di Soul EV a emissioni zero rispetto alla totalità di benzina e diesel. Kia oggi è riconosciuta come leader globale nell’elettrificazione, con una gamma in forte crescita di veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici. Nel 2018, un modello su 8 fra quelli venduti da Kia era elettrificato; nel 2017 era uno su 10. Siamo certi che la nuova e-Soul rafforzerà ulteriormente questa tendenza", ha concluso Herrera.

e-Soul conserva i punti di forza che hanno caratterizzato le precedenti generazioni, offrendo contenuti di grande avanguardia tecnologica, un interno spazioso per cinque passeggeri, uniti a un’alta versatilità. Come tutti i modelli Kia, anche nuova e-Soul sarà venduta in Europa con l’esclusiva garanzia Kia di 7 anni e 150.000 km, una garanzia unica sul mercato e che copre anche il motore elettrico e il pacco batteria.

Nuova e-Soul sarà commercializzata nel secondo semestre del 2019.