Il CNR (Gruppo Ferretti) di Ancona vara il nuovo maxi-yacht da 135 piedi

(PRIMAPRESS) - ANCONA – Battesimo del mare per il megayacht di 135 piedi di CRN, il cantiere navale di Ancona del Gruppo Ferretti che ha varato questo fully-custom in acciaio e alluminio. Con i suoi 79 metri di lunghezza e un baglio di 13,50 metri, M/Y 135 è caratterizzato da forme slanciate e morbide dello scafo, che sono il frutto della nuova collaborazione tra CRN e gli studi di architettura Zuccon International Project, mentre gli interiors sono stati progettati dalla designer Laura Sessa.

Il layout di questo yacht è costitutito da cinque ponti che accolgono 12 ospiti, distribuiti fra cinque cabine vip e una suite armatoriale, oltre a 39 membri dell’equipaggio: una realizzazione che ha coinvolto 200 addetti in tutte le attività di customizzazione richiesta dal progetto.

“Giò Ponti diceva che l’arredamento di una nave racconta il tenore della civiltà che su quella nave esercita l’ospitalità”, ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, Presidente e CEO di CRN e CEO del Gruppo Ferretti. “Allargando il discorso al nuovo 79 metri CRN, direi che sia gli esterni che gli interni, e in generale il favoloso progetto di questa nave, sono la viva testimonianza della grande capacità e dell’eccellenza costruttiva tipiche del nostro storico cantiere navale di Ancona. M/Y 135 è un opera d’arte nautica itinerante che porterà ovunque nel mondo l’immagine della sfolgorante maestria che solo il nostro Made in Italy riesce ad esprimere”. - (PRIMAPRESS)