I layout contemporanei della Celebrity Edge che cambiano l’ospitalità a bordo delle navi da crociera

(PRIMAPRESS) - CIVITAVECCHIA - Come è cambiata l’ospitalità a bordo di una nave da crociera? La Celebrity Edge – la nuova ammiraglia di Celebrity Cruises e prima unità della Classe Edge – che ha iniziato la sua prima stagione nel Mediterraneo, ha ridisegnato gli spazi comuni e le cabine di bordo con un concetto contemporaneo. Questa nave che opererà sulla rotta Roma-Civitavecchia e da Barcellona, punta su scelte architettoniche che privilegiano luminosità, piattaforme fuoribordo che si postano sui diversi ponti della nave, spa con trattamenti all’avanguardia mai visti in mare, zone esclusive riservate ai passeggeri della Suite Class, alta ristorazione a bordo, sono solo alcuni degli elementi che contraddistinguono la prima nave totalmente disegnata in 3-D.

La nave è lunga 306 metri, larga 39 metri e pesa 129.500 tonnellate. Dispone di 16 ponti (14 per i passeggeri) e di 1.467 camere e può ospitare 2.918 persone in regime di doppia occupazione. L’equipaggio è composto da 1.320 membri, provenienti da 70 nazioni diverse. Eden – la rivisitazione in chiave moderna dei Giardini dell’Eden: 1.200 metri quadri di naturale bellezza disposti su tre ponti a poppa della nave e sviluppati intorno all’installazione Tree of Life, che si trasformano a tutte le ore del giorno.

Le camere propongono la novità assoluta delle le Infinite Veranda, che offrono un’inedita continuità con l’esterno. Basta un click e la vetrata si apre completamente grazie a un meccanismo automatico e il balcone diventa parte integrante della camera stessa. Nuovissime anche le Iconic Suites, le più lussuose e spaziose della flotta Celebrity Cruises, misurano 230 metri quadrati, dispongono di due camere da letto e offrono una vista incomparabile, la stessa del comandante. Le Penthouse Suites, super lusso con vasca da bagno in veranda e le Edge Villas, sei ville duplex a due piani, con ampie vetrate e piscina privata, le prime del loro genere in flotta.in partenza da Roma-Civitavecchia e da Barcellona.

