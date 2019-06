I brand automotive "Made in Germany" entrano nell'esclusiva Kollektion7 di Hertz

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Hertz Europe Ltd, sussidiaria di Hertz Global Holdings, Inc. ha presentato la “Kollektion 7 – Made in Germany”, una nuova collezione di 7 veicoli di prestigio, che celebra i marchi motoristici tedeschi di lusso e la loro eccellenza ingegneristica.

Presentata all’aeroporto di Francoforte, questa particolare collezione si compone delle auto di prestigio dei principali marchi tedeschi: BMW, Mercedes-Benz e Porsche. A breve, secondo quanto dichiarato dal marchio giallo-nero del rent car internazionale, sarà lanciata in altre 6 località della Germania, tra le quali Düsseldorf e Monaco di Baviera entro il 2019. Prima di mettersi in viaggio con una di queste vetture, si potrà anche usufruire delle speciali lounge collegate al programma Kollektion .

“Con il lancio di questa collezione - spiega Alida Scholtz, Managing Director di Hertz Car Rental in Germania - mettiamo in campo quei valori di riconosciuta eccellenza ingegneristica dei brand automotive tedeschi che abbiamo affiancato al piacere di guida e di relax ma anche di servizi ad alto contenuto di efficenza”.

La Kollektion 7 include una selezione di modelli tedeschi classici, per offrire una vasta gamma di esperienze di guida: le lussuose BMW M850i Cabriolet, BMW Z4, Mercedes-AMG GT e Mercedes-AMG GT 63 coupé a 4 porte, Porsche 718 Boxster, Porsche Macan S e Porsche Panamera E-Hybrid. Tutti i modelli saranno disponibili nei colori della bandiera tedesca: nero, rosso e giallo.

Il noleggio di un’auto della Kollektion 7 comprende anche una guida che presenta i luoghi più interessanti e le attrazioni culturali del posto. Non appena entrano nel veicolo che hanno scelto, gli ospiti possono iniziare a degustare le prelibatezze gastronomiche locali, grazie a un cesto regalo che fornisce un assaggio dei prodotti regionali tipici.

Le due BMW decappottabili – la BMW M850i Cabriolet e la BMW Z4 – offrono una proposta adatta anche alla stagione estiva. Questi modelli combinano sportività, design e un comfort eccezionale. Grazie alla tecnologia all’avanguardia e alle prestazioni dei 258 CV della Z4 e dei 530 CV della BMW M850i biturbo a 8 cilindri, entrambe le auto offrono un’esperienza di guida eccezionale.

La Mercedes-AMG GT, in esclusiva per Hertz, è utilizzata come safety car in Formula 1 dal 2015. Con una velocità massima di 304 km/h, la Mercedes-AMG GT unisce le caratteristiche di un'auto sportiva alla praticità. La Mercedes-AMG GT 63 coupé a 4 porte è il top della categoria e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.