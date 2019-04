Hertz al fianco del Grand Motor Trail d’Italia delle Città Europee dello Sport

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vestono i colori giallo-neri del brand Hertz le auto ufficiali che stanno accompagnando il primo Grand Motor Trail d’Italia partito da Oristano. La manifestazione è un giro d’Italia di 1600 chilometri che unisce 8 Città, Comuni e Comunità che si sono distinte per le politiche di sviluppo ed integrazione sociale.

Il Grand Trail Motoristico, che ha come “tender” due SUV Jeep Compass messi a disposizione da Hertz e una blasonata Caterham Super Seven, storica sportcar degli anni '50, ha preso il via da Oristano, Città europea dello sport 2019, e si concluderà a Livigno il 13 aprile.

Hertz ha sposato questa importante iniziativa per i valori che la caratterizzano e ai quali l’azienda di noleggio si sente fortemente legata. Passione, responsabilità, impegno, concentrazione e dedizione rappresentano gli elementi che accomunano tutta la squadra Hertz e che contraddistinguono lo spirito dell’azienda.

Il premio, alla soglia dei primi 20 anni, è il più importante riconoscimento assegnato alle località che si sono distinte per politiche di sviluppo ed integrazione sociale dei territori attraverso lo sport non professionistico.

La prima edizione del Grand Motor Trail ACES Italia 2019 ha lo spirito di un giro d’Italia per collegare Oristano, Chianciano Terme, Comunità di Vallebona-Arco del Benessere, Vercelli, Mantova, Sesto Calende, Omegna e Livigno, le città italiane che nel 2019 hanno ottenuto il riconoscimento della Federazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES Europe) con la sua delegazione di ACES Italia. Il Tour è l’occasione per consegnare ai comuni virtuosi dello sport la targa e la bandiera di European City, Town and Community of Sport.

A bordo della vettura, accanto al driver, si alterneranno gli atleti olimpionici e nazionali del progetto “Allenarsi per il Futuro”, l’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa promossa da BOSCH e RANDSTAD. Gli atleti sono i tedofori a cui è affidato il compito di dare il via alle iniziative dei Comuni insigniti del Premio. Ogni tappa del Grand Motor Trail è caratterizzata dall’incontro tra i campioni e gli studenti delle scuole per trasmettere i principali valori dei testimonial sportivi e soprattutto l’importanza dell’allenamento mentale per superare le sfide della vita. I tedofori del Grand Motor Trail sono: la campionessa di volley e medaglia d’oro Rachele Sangiuliano, l’alpinista che ha scalato tutte le vette degli 8000 metri Marco Confortola, la tennista vincitrice del Roland Garros Mara Santangelo, l’olimpionica di ginnastica Daniela Masseroni, il campione di ciclismo su strada Claudio Chiappucci, il pilota di velocità Gian Maria Gabbiani e il campione del mondo di apnea Mike Maric. - (PRIMAPRESS)