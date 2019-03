Giuseppe Lovascio nominato alla guida di Mitsubishi Motors Automobili Italia per espandere il marchio

(PRIMAPRESS) - MILANO – Da FCA al vertice di Mitsubishi Motors Automobili Italia, ricoprendo l’incarico di general manager con l’obiettivo di implementare lo sviluppo del marchio. Arriva così la nomina di Giuseppe Lovascio con una lunga esperienza maturata nel ruolo di sales manager all’interno dei brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Abarth.Laureato in Economia e Commercio, Lovascio avrà il compito di ampliare la rete distributiva secondo standard qualitativi per consolidare ulteriormente la quota di mercato raggiunta nel 2018 (+150%). “Questo è un momento entusiasmante per Mitsubishi e sono contento di unirmi al team entrando a far parte di una realtà come questa, dinamica e stimolante. Grazie infatti a prodotti iconici come ad esempio l’Outlander PHEV, il SUV plug-in più venduto al mondo, e a un heritage di oltre 100 anni di esperienza nella produzione automobilistica, siamo in grado di offrire ai nostri clienti affidabilità, tecnologie evolute, design premium e innovazione a 360°: in una parola quello che noi definiamo Mitsubishi-ness e che racchiude tutta la nostra filosofia. Un prezioso patrimonio che il nostro brand sta portando all’interno dell’Alleanza, primo gruppo automobilistico a livello mondiale. Sono sicuro che nei prossimi anni potremo crescere ancora di più, forti anche dell’esperienza del Gruppo Koelliker che da oltre 80 anni è leader in Italia nell’importazione e distribuzione di automobili”, ha commentato Giuseppe Lovascio - General Manager di Mitsubishi Motors Automobili Italia.

L’ingresso nel team di una figura con l’esperienza e la conoscenza di questo mercato come Giuseppe Lovascio contribuirà, come ha voluto sottolineare Luca Ronconi, Ceo del gruppo Koelliker, a consolidare ulteriormente e a far crescere l’immagine del brand Mitsubishi in Italia: “Sono molto orgoglioso dei risultati conseguiti da tutto il team fino ad oggi - ha dichiarato Ronconi - ed auguro a Giuseppe di raggiungere nuovi e ancor più ambiziosi traguardi come guida di questo business ad alto potenziale”. - (PRIMAPRESS)