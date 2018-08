Fiditalia (Gruppo Société Générale) sigla accordo con Mahindra per gli acquisti rateizzati

(PRIMAPRESS) - MILANO - Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel mercato del credito al consumo, e Mahindra Europe, società controllata al 100% da Mahindra & Mahindra Ltd che distribuisce i veicoli Mahindra in Europa, hanno sottoscritto un accordo commerciale finalizzato all’offerta di finanziamenti per l’acquisto di auto della casa produttrice indiana.

L’accordo prevede la possibilità, per la rete dei concessionari Mahindra, di offrire alla clientela piani di rimborso rateali.

Il gruppo automobilistico Mahindra, approdato in Europa nel 2002 e conosciuto per il modello KUV100, SUV compatto che sta conquistando una quota importante del mercato automotive europeo, oltre che per il modello top di gamma XUV500, punta in questo modo a rafforzare la propria presenza in Italia affidandosi a un partner di rilievo nel campo del credito al consumo come Fiditalia, che grazie a questo accordo conferma ulteriormente il proprio ruolo di operatore primario nel car finance e nel business captive. - (PRIMAPRESS)