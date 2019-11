Eicma: prime anticipazioni in vista al salone del ciclo e motociclo di Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il conto alla rovescia per l’apertura del salone del Ciclo e Motociclo di Milano è iniziato ed ecco alcune delle prime anticipazioni che vedremo dal 7 al 10 novembre prossimo.

In casa Aprilia toglierà probabilmente i veli la versione definitiva della RS660, moto sportiva di media cilindrata apprezzata dai visitatori di Eicma lo scorso anno in veste di Concept.

Per Benelli il salone milanese chiude un anno positivo sotto il profilo delle vendite stimolato dalla performance del TRK ma la novità potrebbe essere la nuova Leoncino 800.

Per la tedesca Bmw si attende una cruiser di grossa cilindrata, un'evoluzione dell'r18 concept vista già circolare all’estero. Ma a completare le novità potrebbe esserci anche una S1000XR tutta nuova. Infine, non è da escludere l'arrivo di qualche nuova bicilindrica "media". - (PRIMAPRESS)