Due safety-car Camaro sulla griglia di partenza del Nascar Whelen Euro Series sul circuito di Franciacorta

MONZA - Una Camaro Cabrio V8 ed una Camaro Coupé 2.0 Turbo saranno le due safety-car della tappa italiana della Nascar Whelen Euro Series che si disputerà sul circuito di Franciacorta. Le due vetture messe a disposizione dal gruppo Cavauto di Hermes Cavarzan, saranno, dunque, sulla griglia di partenza del circuito come orami accade da molti anni per il brand americano Chevrolet a partire dal 1948 quando fu una Fleetmaster Six ad aprire la storica gara.