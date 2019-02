Due nuovi suv compatti per Nissan al Salone di Ginevra: ASX e L200 con un cuore potente ma sostenibile

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Non c’è potenza senza sostenibilità. E’ questo il concetto che vedrà impegnata Mitsubishi Motor Corporation al prossimo Salone di Ginevra dal 5 al 17 marzo prossimo. Nello stand della casa giapponese andranno in vetrina il sistema "Dendo Drive House" che mostra come può abbassare i costi legati all'elettricità e al carburante, fornire un'alimentazione di emergenza e creare un'energia più sostenibile. E per gli utenti della global connection digitale ecco il sistema di infotainment Smartphone-link Display Audio (SDA) che può offrire servizi di sicurezza, manutenzione e intrattenimento attraverso la connessione a smartphone e altri dispositivi.

Lo slogan dell’azienda di Yokohama sarà "Drive your Ambition” che accompagna il debutto del Mitsubishi Engelberg Tourer e la versione 2020 del SUV compatto ASX. Farà la sua prima comparsa in Europa anche il nuovo pickup da una tonnellata L200.

Improntato alla filosofia Engineered Beyond Tough che ha portato alla nascita delle successive generazioni di pickup Mitsubishi, il nuovo L200 è stato sviluppato all'insegna del concetto di "Sport utility truck perfetto". Le sue caratteristiche includono un potente design che integra una nuova generazione di linea del frontale Dynamic Shield, un sistema di trazione integrale in grado di offrire migliorate prestazioni all-terrain e l'uso di tecnologie di sicurezza attiva avanzate. La rinnovata durata e affidabilità dell'L200 per l'uso commerciale è completata da miglioramenti al comfort e alla guida per i clienti privati.

Il nuovo L200 utilizza un motore turbodiesel da 2,2 litri di recente sviluppo abbinato a un cambio manuale o automatico a 6 rapporti per offrire un'accelerazione potente e fluida e prestazioni più silenziose. Il motore è dotato di sistema SCR a base di urea acquosa AdBlue®*2 per rimuovere le emissioni dai gas di scarico conforme ad euro 6. - (PRIMAPRESS)