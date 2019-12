Coppa America: le immagini di Luna Rossa che vola sull’acqua con una bava di vento

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Le prime immagini di Luna Rossa in navigazione danno la dimensione della velocità che potrà raggiungere anche con venti deboli. Uno scatto da prua, con i foil accuratamente tagliati per celare la forma delle appendici, mostra una porzione molto interessante dello scafo di Prada Pirelli Team.

Con vento medio/leggero, è particolarmente in evidenza la “chiglietta” dello scafo, con la forma che richiama anche quella dello scafo neozelandese ma diversa da quelle degli americani e degli inglesi. - (PRIMAPRESS)