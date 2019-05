Clement Ooi è il nuovo Executive Director dell'azienda comasca di caschi Suomy

(PRIMAPRESS) - LURAGO D’ERBA (COMO) - Clement Ooi, è il nuovo Executive Director di Suomy Motorsport, azienda leader nella produzione di caschi di alta gamma indossati da molti piloti della Superbike e con quelli Ducati con cui nel 2000 era nata una partnership per lo sviluppo di nuovi prodotti.

“L'arrivo di Clement - si legge in una nota dell’azienda comasca nata in Italia nel 1997 - è una concreta indicazione del forte impegno di SUOMY nel guardare al futuro attraverso una forte spinta nella ricerca e nell’innovazione di processi produttivi sempre basati su un concetto di unicità”.

Nella vasta esperienza professionale di Clement spiccano l'incarico di CEO e altre posizioni dirigenziali di alto livello nel segmento dei lubrificanti automobilistici di 3 importanti aziende quali Fortune 500, più conosciuta come Castrol / BP, ExxonMobil e Petronas.

Ooi ha costantemente dimostrato di saper valorizzare la sua leadership, avvalorata anche da una crescita redditizia nella gestione di alcune start up.

“Per il nostro nuovo Executive Director - si legge sempre nella nota aziendale - ha inizio una nuova emozionante avventura che lui stesso ha deciso di inaugurare cominciando, già nei prossimi giorni, a lavorare a stretto contatto con i nostri customers, la rete vendita, i fornitori e lo staff di Suomy per rendere ancora più profonda la già proficua partnership”.

Tra gli obiettivi del nuovo manager anche quello di incidere maggiormente attenzione sulla valorizzazione del marchio SUOMY con l’obiettivo di espandere in modo concreto la distribuzione dei suoi prodotti nel mercato europeo. - (PRIMAPRESS)