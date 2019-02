Camilla Calza nominata alla guida della comunicazione di Perini Navi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Camilla Calza nominata a capo della comunicazione di Perini Navi, leader mondiale nella progettazione e costruzione di navi a vela e a motore. La sua formazione nel settore del lusso acquisito in prestigiose aziende tra cui Dolce&Gabbana e Burberry. Calza, laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano lavorerà insieme a Simona Del Re, che manterrà il ruolo di Communications and Branding Manager e le responsabilità delle relative aree.

Perini Navi è stata fondata nel 1983 da Fabio Perini introducendo l’uso di nuove tecnologie e sistemi di controllo delle vele che hanno profondamente cambiato il settore. - (PRIMAPRESS)