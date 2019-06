Buon compleanno "Scorpione"! L'abarth celebra i suoi 70 anni al Motor Show di Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - La 5a edizione del Motor Show Parco Valentino, la rassegna torinese che si svolgerà sino a domenica 23 giugno prossimo, è entrata nel vivo dello spettacolo dedicato ai grandi brand del motorismo internazionale. Tutta la giornata di oggi 20 giugno è dedicata alla celebrazione del 70° anniversario di Abarth con le vetture più significative dello “Scorpione” in mostra. Nel Cortile del Castello del Valentino, si potranno ammirare le 5 Pagani della Zonda Collection che celebra i 20 anni del modello, alcuni tra i 12 cilindri Ferrari più esclusivi, come la Ferrari F40, F50, Enzo e FXX K, due tra i modelli più iconici di Lamborghini, una Miura e la Countach appartenuta a Nuccio Bertone, e la serie completa delle Porsche 911 dal 1963 a oggi, alle one-off Pininfarina Ferrari Sergio, alla Zerouno di Italdesign, Sybilla e Kangaroo di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, la Fiat Abarth 750 Record, la Bizzarrini P538, la Delta Futurista di Amos, Cisitalia 202, Bugatti Chiron 110 ans, Studiotorino Porsche Moncenisio, Ferrari Daytona Plaxiglass, Fenyr di W Motors, Chevrolet Ramarro e Ferrari Rainbow della collezione ASI-Bertone, Dallara Stradale, Giannini 350GP4, Bac Mono, New Stratos, Osca MT4 1450, Lancia Rally 037 EVO2, Jannarelly Design 1. Motorsport Paddock Formula 1 e Focus Auto Elettriche Un posto speciale nell’esposizione lungo i viali del parco lo avranno l’anima racing e quella green di Parco Valentino 2019. Davanti al Cortile del Castello troverà spazio la pit lane riservata alle regine del motorsport che apriranno la President Parade di mercoledì 19 giugno alle ore 20: Ferrari Formula 1 126 C del 1984, March 761 del 1976, Tecno PA 123/3 del 1972 e Tecno PA 123B del 1973, CooperBRM del 1968, Surtees F5000 del 1971, Lamborghini Huracan GT3. Altro compleanno è quello della mitica Mazda MX-5 che festeggia a Torino il suo 30° anniversario. Per il Mazda MX-5 Icon’s Day sabato 22 giugno arriveranno a Torino da tutta Italia i proprietari della roadster più venduta al mondo, per un grande raduno a Parco Dora dove incontreranno Tom Matano, il designer di fama mondiale e uno dei padri del progetto originale della Mazda MX-5, e l’ingegnere Nobuhiro Yamamoto, che ha dedicato oltre 20 anni della sua vita professionale allo sviluppo della roadster. E in tema di celebrazioni la longeva MINI spegne le candeline per i suoi 60 anni del brand con un meeting in Lungo Po Armando Diaz e con una sfilata per il centro cittadino. - (PRIMAPRESS)