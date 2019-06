Auto: Maria Conti a capo della comunicazione di Maserati prepara il nuovo piano per il brand di FCA

(PRIMAPRESS) - MODENA - Maria Conti, head of brand and communication di Maserati ha presentato la nuova organizzazione della casa di Modena del Gruppo FCA che da gennaio ha formato un team di comunicazione integrata per far fronte ai cambiamenti nel mondo della comunicazione e rispondere al meglio ai rapporti con il mondo dell’informazione a livello nazionale e globale. - (PRIMAPRESS)