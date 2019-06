Al Salone dell’Auto di Torino presentata la Chevrolet Corvette Final Edition

(PRIMAPRESS) - TORINO - Al Salone dell’Auto di Torino Parco del Valentino che chiuderà oggi i battenti il Gruppo CAVAUTO ha esposto un esemplare della Chevrolet Corvette Final Edition. L’ultima versione della serie C7, dato che prossimamente sarà presentata la nuova C8 che promette tante novità, tra le quali l’adozione del motore posteriore centrale. La C8 arriverà in Italia nella seconda metà del 2020.

In attesa di festeggiare la nuova arrivata, è doveroso celebrare l'ultimo atto di una star, la Corvette a motore anteriore, un’icona a “stelle e strisce” dell’automobilismo mondiale.

Questa serie speciale in edizione limitata è disponibile per le versioni Grand Sport e Z06 coupé della generazione C7 e presenta contenuti aggiuntivi sia dal punto di vista tecnico che estetico. Lo staff ingegneristico Chevrolet ha pensato di dare vita ad un modello finale che racchiudesse le migliori caratteristiche della serie C7 e ne enfatizzasse la sportività estrema, traendo ispirazione dal modello da corsa che tanti successi ha ottenuto nelle competizioni internazionali GT.

Si è partiti dall’ottimizzazione del telaio in ottica uso pista, con l’aggiunta dell’impianto frenante Brembo di ultima generazione, composto da dischi carbo-ceramici anteriori da 394 mm con pinze a sei pistoncini e posteriori da 390 mm con pinze a quattro pistoncini. L’abitacolo, dotato di telemetria di bordo, è in pelle nappa e microfibra di colore nero, con impunture a contrasto per i sedili racing. Due i colori previsti per la carrozzeria: Ceramic Matrix Gray Metallic e Sebring Orange Tintcoat Metallic.

L’acquisto del pacchetto Z07 permette di aggiungere alla vettura gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e un kit aerodinamico per aumentare la deportanza, composto da splitter anteriore, minigonne laterali e spoiler posteriore in fibra di carbonio, che fanno il paio con gli inserti in carbonio per gli interni e gli specchietti retrovisori. Abbinato al pack Z07 c’è il cambio manuale a 7 marce, mentre solo sulla Grand Sport si può avere la trasmissione automatica a 8 rapporti. - (PRIMAPRESS)