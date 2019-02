Al Riva 110 Dolcevita va il riconoscimento di Best Exterior Styling Motor Yacht

(PRIMAPRESS) - CORTINA D’AMPEZZO - Lo yacht Riva 110’ Dolcevita, disegnato da Officina Italiana Design, è stato insignito del premio Best Exterior Styling Motor Yacht nella categoria barche sotto i 39 metri. Il prestigioso premio è stato assegnato da una giuria di esperti durante la decima edizione dei Design & Innovation Awards, curata da Boat International Media, autorevole gruppo editoriale della nautica internazionale. Riva 110’ Dolcevita ha conquistato la giuria degli Oscar della nautica grazie al suo profilo supersportivo, pur assicurando spazi di vivibilità interna ed esterna eccezionali, e per la sua aerodinamicità, esaltata a poppa dalle potenze laterali in cristallo.

“Siamo felici di questo riconoscimento ha detto Sergio Beretta, Ceo di Officina Italiana Design - Il mercato lo ha accolto molto bene perché è una barca nata per non creare diaframmi tra gli spazi a bordo e l’ambiente marino grazie all’impiego di materiali come il cristallo che crea continuità visiva”.

“Riva 110’ Dolcevita è uno yacht che si fa notare ma senza eccessi; e questo rispecchia in pieno la nostra filosofia di design che deve essere sempre al servizio del comfort e dell’armonia estetica, con tanti dettagli accurati”, dice Mauro Micheli, Chief Designer di Officina Italiana Design. - (PRIMAPRESS)