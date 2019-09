Al Milano Monza Open-Air Motor Show di giugno 2020 andranno in passerella anche le F1 d'ogni epoca

(PRIMAPRESS) - MILANO - Riparte dal capoluogo lombardo la 6ª edizione di Parco Valentino che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 che dopo la separazione da Torino, si chiamerà Milano Monza Open-Air Motor Show. Organizzato in collaborazione con ACI, il progetto si candida a diventare punto di riferimento nel calendario internazionale automobilistico per il quale sono attesi 500.000 visitatori.

Un nuovo concetto di motor show che lancia la sfida ai grandi saloni tradizionali e che sorprende con i circuiti dinamici offerti alle case automobilistiche, passerelle nelle quali presentare anteprime e novità tra pubblico, giornalisti e addetti ai lavori. Le presentazioni delle anteprime saranno inserite in un calendario che offrirà a visitatori e brand passerelle glamour tra le strade di Milano e lungo i viali dell'Autodromo, oltre a quella emozionante sulla pista del circuito di Formula 1. Tra i momenti più attesi le sfilate di monoposto di Formula 1 di tutte le epoche, regine delle passerelle per le strade di Milano e lungo i viali del Parco di Monza, oltre che nella vecchia parabolica e nel circuito del Gran Premio d'Italia. Ampio spazio dedicato all'approfondimento delle nuove motorizzazioni, con test drive di elettriche e ibride plug-in in circuiti cittadini per le strade di Milano. Il progetto di Milano Monza Open-Air Motor Show sarà presentato alla stampa e agli addetti ai lavori giovedì 19 settembre alle 11 a Milano presso l'Auditorium HQ Pirelli, in una conferenza stampa alla quale prenderanno parte i maggiori partner della manifestazione: Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Dario Allevi, Sindaco di Monza, Andrea Levy, Presidente del Comitato organizzatore di Milano Monza Open-Air Motor Show, e Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President e CEO Pirelli Group che, in qualità di padrone di casa, aprirà con i suoi saluti la presentazione.