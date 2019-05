Al Cannes Yachting Festival di Cannes debutterà il nuovo Monte Carlo 52, l'iconico motor yacht di Benetau

(PRIMAPRESS) - CANNES - Farà il suo debutto al Cannes Yachting Festival di settembre, il nuovo Monte Carlo 52 che segna l’arrivo della seconda generazione del modello dei motor yacht del cantiere francese Benetau. Si tratta di un cruiser lungo poco più di 16 metri e che basa la sua nuova configurazione sul concetto dell’aumento di luce e spazio testimoniata anche dalla larghezza che cresce fino a 4,60 metri. Nella categoria “smart luxury”, il Monte Carlo dotato di fly, mostra i geni ereditati dal DNA di una gamma di successo esaltati ora nella assoluta razionalizzazione degli spazi senza trascurare il design delle linee esterne.

A firmare il progetto è lo studio di Carlo Nuvolari & Dan Lenard per il profilo esterno mentre gli interni sono di Pierangelo Andreani Design che non manca di rivelare soluzioni mutuate anche dal mondo dell’automotive dove il designer si è formato collaborando con Pininfarina.

La carena a V è stata creata in collaborazione con lo studio Micad. I volumi più generosi a bordo si notano sia sulle dimensioni del fly che nella suite dell’armatore, anche le tre cabine ed i due bagni sembrano maggiormente dilatati dalla sensazione di razionalità degli spazi amplificata da legni e rivestimenti chiari.

La superficie delle vetrate è rilevante e l’effetto prodotto è di una luce diffusa negli interni in ogni spazio. La postazione di guida rialzata, offrono una vista panoramica sul mare a 360° che risulta efficace anche con mare mosso. - (PRIMAPRESS)