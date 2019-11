Ad Eicma arriva la nuova FTR Rally di Indian: una offroad dallo stile retrò

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ad Eicma, il salone del ciclo e motociclo in corso a Milano Fiera di Rho, l’americana indiana ha tolto i veli alla sua FTR Rally 2020. In realtà si tratta di pochi esercizi stilistici che hanno aggiornato la versione dello scorso anno anche perché motore e ciclistica rimangono le stesse rispetto alla versione standard. Ma quei tocchi in più hanno dato ancora più carattere a questa off-road. La nuova FTR Rally è caratterizzata da una lira grigio opaco con lo storico logo del profilo del capo indiano sul serbatoio. La vocazione rally si percepisce dalle sue gomme semi-tassellate della Pirelli Scorpion. Sella un po’ vintage di colore marrone e piccolo parabrezza sopra il fanale. Il motore a V di1.203 cc. eroga 123 cavalli. La moto è dotata di cruise control, la ricarica Usb ed il manubrio ProTaper leggermente più alto di 50 mm. - (PRIMAPRESS)