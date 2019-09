A Cannes l’esordio del nuovo Benetau Oceanis 30.1, il piccolo yacht trasportabile su carrello per navigare anche i fiumi

(PRIMAPRESS) - CANNES - Piccolo quanto basta e funzionale per i coast to coast e le traversate nel Mediterraneo, Benetau presenta al salone nautico di Cannes (aperto oggi fino al 15 settembre prossimo), un 9 metri con un dislocamento a vuoto sotto le 4 tonnellate, il Beneteau Oceanis 30.1. Un’imbarcazione studiata per essere trasportabile su strada senza dover utilizzare un trasporto eccezionale. Se si preferisce raggiungere gli specchi d’acqua tramite canali e fiumi, la versione chiglia retrattile e l’albero abbattibile apre ad una varietà infinita di soluzioni.

Perfetto per navigare sui laghi o lungo la costa, questo nuovo Oceanis è robusto e attrezzato com’è per navigazioni al largo. - (PRIMAPRESS)