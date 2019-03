Zimbabwe e Mozambico colpite da un ciclone che ha provocato 150 vittime

(PRIMAPRESS) - HARARE (ZIMBAWE) - Era stato annunciato ma non ha risparmiato le 150 vittime finora provocate dal ciclone che si è abbattuto nello Zimbabwe orientale, nel Mozambico centrale e in Malawi. Il Ciclone Idai si è formato nella regione di Chimanimani, nello Zimbabwe orientale dove ha provocato ingenti danni anche all’interno dei parchi e delle riserve zone di safari che costituiscono l’unica risorsa turistica di questo paese. Numerosi i dispersi e non si contano abitazioni, strade e ponti distrutti a causa delle piogge violente e delle conseguenti inondazioni. - (PRIMAPRESS)